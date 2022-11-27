В США раскрыли "безумную стратегию" Байдена Фото: REUTERS

Администрация американского президента Джо Байдена намеренно использует климатическую повестку, чтобы затянуть конфликт на Украине. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

По его мнению, США стремятся получить финансовую выгоду, но при этом сами же время своим гражданам.

- Ни один из этих курсов не направлен на благо американского народа. Они разработаны для того, чтобы увеличить затраты на энергию, расширить полномочия людей, которые в настоящий момент находятся у власти, и, конечно же, обогатить их, - поделился мнением ведущий.

Карлсон также убежден, что "безумная стратегия" президента Байдена провоцирует разрушение американской экономики, поскольку из-за высоких цен на энергоносители беднеет средний класс.

До этого в США уже критиковали позицию Байдена по Украине. Так, в начале ноября Саша Глезер в статье для издания The National Interest отмечала, что американский политик затягивает конфликт на Украине, в котором даже самый оптимистичный для страны сценарий может привести к немыслимым последствиям.