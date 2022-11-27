Помощник Жукова высказалась о слухах о его назначении новым главой Счетной палаты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помощник первого вице-спикера Государственной думы РФ Александра Жукова сообщила, что ей не известно о планах назначить политика на должность главы Счетной палаты.

- Ничего не известно, - сказала она ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Сейчас пост руководителя Счетной палаты с 2018 года занимает Алексей Кудрин.

Незадолго до этого в ряде СМИ появились сообщения о том, что Жуков рассматривается на пост главы Счетной палаты вместо Кудрина.

25 ноября сообщалось, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин до конца декабря 2022 года может перейти на работу в "Яндекс". По факту решение о его переходе в "Яндекс" уже принято, а формальная часть назначения может состояться уже 30 ноября или 14 декабря 2022 года.

Напомним, с 1997 года Кудрин работал в Минфине РФ на должности первого замглавы ведомства, а с 2000 года занимал пост главы ведомства, после чего в 2011 году его сменил Антон Силуанов.