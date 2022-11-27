InPoland: Массовое отравление украинских беженцев произошло в Польше в центре в Глухолазах Фото: REUTERS

В Польше в городе Глухолазы произошло массовое отравление украинских беженцев. Сейчас их госпитализировали в медучерждения. Об этом инциденте сообщает портал inPoland.

Всего симптомы отправления наблюдаются у нескольких десятков человек, в том числе у большинства детей.

- Симптомы отравления у беженцев из центра в Глухолазах обнаружили в пятницу вечером. Пострадали в основном дети от 2 до 16 лет. Всего отравились 23 человека - 8 взрослых и 15 детей, - уточняется в публикации.

Врачи полагают, что это, вероятнее всего, обычное пищевое отравление. Однако пока результаты лабораторных исследований еще не готовы. Что касается состояния здоровья беженцев, то доктора оценивают его как удовлетворительное.

Также представитель польских властей заявил, что речь идет о норовирусной инфекции.

Днем ранее издание Mysl Polska сообщало, что украинские беженцы устроили в Польше акцию протеста из-за выселения из отеля с системой "все включено" в городе Познань. Однако по мнению самих поляков, украинские беженцы - "недовольные бездельники".