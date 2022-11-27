Кадыров показал новое видео с отправкой добровольцев в зону спецоперации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал новое видео с отправкой очередной группы добровольцев в зону проведения спецоперации на Украине. Политик разместил ролик в своем телеграм-канале.

По его словам, добровольцы вылетели из аэропорта Грозного 25 ноября.

- В добрый путь ребят проводили ... глава МВД по Чеченской Республике Руслан Алханов и заместитель министра внутренних дел - начальник полиции МВД по Чеченской Республике Аслан Ирасханов, - написал Кадыров.

Также политик отметил, что добровольцам создали все условия для тщательной боевой подготовки и оснащения.

24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.