В Саратове добровольца СВО не пустили в бар из-за военной формы Фото: Александр КОЦ

В Саратове добровольца, желающего участвовать в спецоперации, не пустили в бар Harat's. Причиной для отказа со стороны сотрудников заведения послужил внешний вид мужчины, а точнее, его военная форма.

все произошло вечером 26 ноября. Мужчина, желая отдохнуть в свой увольнительный, договорился о встрече с другом в баре. Однако пройти фейсконтроль у добровольца не вышло.

Преградивший ему вход в бар сотрудник заведения объяснил, что в паб нельзя заходить ни в военной, ни в спортивной форме - таковы правила бара. Однако позицию Harat's мужчина воспринял как неуважение к Вооруженным силам РФ. Ролик со спором бармена и добровольца "завирусился" в сети и бурно обсуждается пользователями Сети.

Тем временем, депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков в своем телеграм-канале "Пара слов" прокомментировал инцидент. Он напомнил, что ранее в стенах спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил подобный случай, произошедший в одном из ресторанов Москвы.

- Тогда охранник был уволен, а собственник заведения приносил публичные извинения. Так как случай повторился, считаю, наказание должно быть жёстче, - написал Панков.