Президент Казахстана Токаев прибыл с официальным визитом в Москву для переговоров с Путиным Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вечером 27 ноября прибыл в Москву с официальным визитом. Завтра в российской столице политик проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-служба руководителя республики.

- 28 ноября в Москве состоятся переговоры глав государств. ... лидеры двух стран в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, - уточняется в сообщении.

Это его первый официальный визит в РФ с момента вступления в должность главы республики.

Напомним, днем ранее одержавший победу на внеочередных президентских выборах в Казахстане Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу республики и вступил в должность главы государства.

как ранее писал сайт KP.RU, Токаев одержал победу на прошедших 20 ноября 2022 года президентских выборах в Казахстане, получив 81,31% голосов избирателей.