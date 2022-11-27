В Минобороны Британии подтвердили отправку Украине ракет Brimstone-2 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны Британии сообщили, что страна отправила украинской стороне высокоточные ракеты Brimstone-2. Такой вид вооружения передан Незалежной в качестве "пакета помощи".

- В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила ракеты с высокоточной системой наведения Brimstone-2 украинским вооруженным силам, - говорится в посте военного ведомства Британии Twitter.

Также сообщение сопровождается видеороликом, где на кадрах запечатлена погрузка ракет на самолет британских ВВС. При этом, количество переданных ракет не указывается.

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