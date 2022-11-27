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НовостиПолитика27 ноября 2022 19:42

Генсек ОДКБ признал неполную готовность организации реагировать на гибридные атаки

Также, рассказывая о применяемых в ходе гибридных атак методах, Зась назвал "угрозы террористического характера"
София ГОНЧАРОВА
Генсек ОДКБ признал неполную готовность организации реагировать на гибридные атаки

Генсек ОДКБ признал неполную готовность организации реагировать на гибридные атаки

Фото: REUTERS

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сейчас не в полной мере готова к тому, чтобы отражать гибридные атаки, сообщил генсек организации Станислав Зась.

- Готова ли ОДКБ к отражению подобного рода атак, гибридных атак, где есть различные формы воздействия? Я бы сказал, что нет, пока ОДКБ не в полной мере сейчас готова к такого рода противодействию, - признал он в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Также, рассказывая о применяемых в ходе гибридных атак методах, Зась назвал "угрозы террористического характера".

Напомним, в состав ОДКБ входят всего шесть стран: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В этом году в организации председательствует Армения, а в 2023 году - Республика Беларусь.

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