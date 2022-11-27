Генсек ОДКБ признал неполную готовность организации реагировать на гибридные атаки Фото: REUTERS

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сейчас не в полной мере готова к тому, чтобы отражать гибридные атаки, сообщил генсек организации Станислав Зась.

- Готова ли ОДКБ к отражению подобного рода атак, гибридных атак, где есть различные формы воздействия? Я бы сказал, что нет, пока ОДКБ не в полной мере сейчас готова к такого рода противодействию, - признал он в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Также, рассказывая о применяемых в ходе гибридных атак методах, Зась назвал "угрозы террористического характера".

Напомним, в состав ОДКБ входят всего шесть стран: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В этом году в организации председательствует Армения, а в 2023 году - Республика Беларусь.

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