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НовостиОбщество27 ноября 2022 22:43

Под Тверью два человека погибли при крушении частного вертолета

Погибли пилот и пассажир воздушного судна
Мария ПАВЛОВА
Частный вертолет Robinson разбился в Тверской области.

Частный вертолет Robinson разбился в Тверской области.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Два человека погибли в Тверской области при крушении частного вертолета. Авария произошла вечером 27 ноября недалеко от деревни Вязовец.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы, вертолет, принадлежащий частному лицу, по технической причине совершил аварийную посадку на поле.

В Следственном комитете сообщили, что погибли пилот вертолета и пассажир.

«Потерпело крушение воздушное судно "Robinson R66", с находящимся на нем пилотом 1968 г.р., и пассажиром 1975 г.р., которые от полученных травм скончались на месте», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Следователи проводят проверку по факту крушения вертолета.

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