Министр обороны Норвегии рассказал о сохранении связей с российским военным ведомством

В Минобороны Норвегии заявили, что сохраняют контакты с российским военным ведомством. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норвегия сохранила «некоторые линии связи» с Москвой, в том числе и по линии оборонных ведомств. Об этом заявил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы сохранили некоторые линии связи, мы сотрудничаем в сфере рыболовства и вместе занимаемся спасательными операциями на море. Мы также поддерживали связи между нашими военными, хотя и с гораздо меньшей активностью», - сказал Грам, добавив, что в Осло «не видят конкретной прямой военной угрозы» для Норвегии.

Напомним, в Норвегии заявили, что поставляют оружие на Украину под нажимом США.

Ранее сообщалось, что в Норвегии за неделю задержаны шестеро российских туристов. Их всех поспешили обвинить в шпионаже.

Тем временем Норвегия планирует закупить для Украины газ на 190 миллионов евро.