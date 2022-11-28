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НовостиПолитика28 ноября 2022 0:10

Министр обороны Норвегии рассказал о сохранении связей с российским военным ведомством

Глава норвежского военного ведомства не видит «конкретной прямой угрозы» со стороны России
Мария ПАВЛОВА
В Минобороны Норвегии заявили, что сохраняют контакты с российским военным ведомством.

В Минобороны Норвегии заявили, что сохраняют контакты с российским военным ведомством.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норвегия сохранила «некоторые линии связи» с Москвой, в том числе и по линии оборонных ведомств. Об этом заявил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы сохранили некоторые линии связи, мы сотрудничаем в сфере рыболовства и вместе занимаемся спасательными операциями на море. Мы также поддерживали связи между нашими военными, хотя и с гораздо меньшей активностью», - сказал Грам, добавив, что в Осло «не видят конкретной прямой военной угрозы» для Норвегии.

Напомним, в Норвегии заявили, что поставляют оружие на Украину под нажимом США.

Ранее сообщалось, что в Норвегии за неделю задержаны шестеро российских туристов. Их всех поспешили обвинить в шпионаже.

Тем временем Норвегия планирует закупить для Украины газ на 190 миллионов евро.