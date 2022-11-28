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НовостиПолитика28 ноября 2022 0:54

Британский премьер Сунак допустил увеличение военной помощи Киеву в 2023 году

Великобритания предполагает оказать Украине помощь в противовоздушной обороне
Мария ПАВЛОВА
Риши Сунак заявил, что Великобритания продолжит оказывать помощь Украине в 2023 году.

Риши Сунак заявил, что Великобритания продолжит оказывать помощь Украине в 2023 году.

Фото: REUTERS

Великобритания планирует в 2023 году продолжить оказание Украине военной помощи. Не исключено, что объемы этой помощи будут увеличены. Об этом говорится в речи британского премьера Риши Сунака, выдержки из которой публикует издание Guardian. Планируется, что Сунак выступит с этой речью в понедельник 28 ноября.

В заявлении Сунака уточняется, что Британия намерена оказать Украине дополнительную помощь в организации противовоздушной обороны.

Напомним, ранее представитель НАТО рассказал американским журналистам, что «малые страны блока полностью исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов значительно исчерпали себя». Хотя самые богатые – США, Франция, Германия, Италия – еще способны поддерживать Киев.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 ноября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.