Британский премьер Сунак допустил увеличение военной помощи Киеву в 2023 году

Риши Сунак заявил, что Великобритания продолжит оказывать помощь Украине в 2023 году. Фото: REUTERS

Великобритания планирует в 2023 году продолжить оказание Украине военной помощи. Не исключено, что объемы этой помощи будут увеличены. Об этом говорится в речи британского премьера Риши Сунака, выдержки из которой публикует издание Guardian. Планируется, что Сунак выступит с этой речью в понедельник 28 ноября.

В заявлении Сунака уточняется, что Британия намерена оказать Украине дополнительную помощь в организации противовоздушной обороны.

Напомним, ранее представитель НАТО рассказал американским журналистам, что «малые страны блока полностью исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов значительно исчерпали себя». Хотя самые богатые – США, Франция, Германия, Италия – еще способны поддерживать Киев.

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