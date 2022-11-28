Финансист Валишвили предупредила о рисках вложения в валюту недружественных стран и криптовалюту

Россиянам посоветовали не вкладывать сбережения в токсичные валюты и в крипто. Фото: REUTERS

Россиянам не следует переводить сбережения в «токсичне» валюты недружественных стран – евро и доллар, а также в криптовалюту. Такой совет дала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

«Прямой угрозы обвала «токсичных» валют нет, но дополнительные трудности возникают: возможно введение отрицательных процентных ставок по валютным вкладам, а также повышение банковских комиссий за обслуживание валютных счетов», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Валишвили также посоветовала вкладывать деньги в защитные ОФЗ, государственные или корпоративные облигации, особенно с дисконтом, или в валютные активы дружественных государств и присмотреться к бумагам компаний со стабильным спросом.

Ранее россиянам, планирующие зарубежные поездки в новогодние праздники, посоветовали купить валюту до 5 декабря. Такой совет дал кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Эксперт допустил повышение курса доллара в случае вступления новых ограничений ЕС в отношении российской нефтяной отрасли. Предполагается, что это ограничение (введение потолка цен на российскую нефть) должно вступить в силу с 5 декабря.

Также стало известно, почему запад никак не может договориться о потолке цен на российскую нефть.