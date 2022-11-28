В Госдуме предложили разрешить детям-инвалидам получать две пенсии в случае смерти родителя

Детям-инвалидам в России могут разрешить получать две пенсии. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Госдуме предложили разрешить детям-инвалидам получать две пенсии в случае потери одного родителя. С такой инициативой обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, пишет РИА Новости.

«В соответствии с действующим законодательством ребенок-инвалид в случае ухода из жизни родителя имеет право только на одну пенсию – по инвалидности либо по потере кормильца», - отметила Лантратова, добавив, что в случае смерти родителя здорового ребенка государство выплачивает ему пенсию по потере кормильца.

«Считаю важным обеспечить законные права и интересы как детей-инвалидов, так и родителей, находящихся в социально уязвимом положении», - заявила депутат.

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