Что произошло в ночь на 28 ноября

Запад может отказать Киеву в поддержке из-за надвигающегося миграционного и гуманитарного кризиса. Фото: REUTERS

Британский обозреватель предрек «огромный гуманитарный и миграционный кризис» для Европы и допустил, что надвигающиеся на Запад проблемы могут лишить Киев поддержки США и ЕС.

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