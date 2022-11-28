Пожар в ТЦ "Триумф" в Омске тушат больше 120 сотрудников МЧС России

Возгорание началось со складского помещения Фото: Кадр видео

Пожар в торговом центре "Триумф", расположенном в Омске на улице Березовского, начался ранним утром в понедельник, 28 ноября 2022 года. Об этом сообщает "КП-Омск".

К борьбе с огнем привлечены свыше 120 сотрудников МЧС и более 20 единиц техники. По предварительным данным, возгорание началось на первом этаже складского помещения.

Площадь пожара уточняется. О причинах воспламенения на территории омского ТЦ пока ничего не известно.

На месте происшествия дежурят бригады скорой помощи. В региональном Минздраве уточнили, что медики готовы оперативно оказать медицинскую помощь, если в ней кто-то будет нуждаться.

Как ранее писал сайт KP.RU, департамент здравоохранения Костромской области назвал число погибших в результате пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме, который случился в начале ноября. По данным ведомства, погибли 13 человек. Еще пятеро обратились за медицинской помощью. Госпитализация им не потребовалась.