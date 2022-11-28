США ищут альтернативу Польше для выдачи иммиграционных виз россиянам

Сотрудники посольства США в России слишком заняты делами американцев, поэтому россиянам рекомендуют обращаться в диппердставительства в других странах Фото: EAST NEWS

Соединенные Штаты осознают, что россиянам сложно попасть в Варшаву для получения иммиграционных виз, поэтому ведется поиск альтернативы. Об этом заявила временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд в беседе с РИА Новости.

По ее словам, Вашингтон готов принимать россиян, желающих пройти обучение либо совершить туристическую поездку. Вместе с тем численность персонала американского посольства в России сократилась, поэтому практически все их рабочее время уходит на работу с американцами, утверждает дипломат.

"Пока мы не в состоянии предоставлять полный набор консульских услуг, российские граждане могут обращаться за американскими [неиммиграционными] визами в любой стране, где есть посольство США", - уточнила Руд.

Как ранее писал сайт KP.RU, Евросоюз не будет выдавать шенгенские визы гражданам России, которые получили заграничные паспорта в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также Абхазии и Южной Осетии. Об этом сказано в заявлении Европейского Совета.

В нем также говорится, что загранпаспорта, выданные в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, Абхазии и Южной Осетии уже не признаются или находятся в процессе непризнания странами ЕС.