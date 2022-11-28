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НовостиПолитика28 ноября 2022 6:46

Власти Энергодара опровергли слухи о планах России покинуть Запорожскую АЭС

Ведется работа по созданию резервного источника питания и переводу сотрудников станции под юрисдикцию РФ
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Запорожская АЭС

Запорожская АЭС

Фото: REUTERS

Слухи о планах России покинуть территорию Запорожской атомной электростанции (АЭС) не соответствуют действительности. Об этом сообщает телеграм-канал администрации Энергодара в понедельник, 28 ноября 2022 года.

Городские власти подчеркнули, что все подобные сообщения являются фейками. Россия ведет работу по созданию резервного источника питания для АЭС, а также по переводу ее сотрудников под юрисдикцию РФ.

Речь идет, в том числе, о подписании новых трудовых договоров и выдаче зарплатных карт российских банков, уточнили в администрации Энергодара.

Как ранее писал сайт KP.RU, Запорожская атомная электростанция вновь отключилась от внешнего энергоснабжения. Об этом официально сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чья миссия в данный момент продолжает свою работу на объекте.

По утверждению специалистов, Запорожская АЭС полагается на аварийные дизель-генераторы. Внешнее энергоснабжение атомным станциям необходимо для работы насосов, прокачивающих воду для охлаждения реакторов.