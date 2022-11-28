FT: в Польше считают, что введение потолка цен на нефть покажет единство ЕС

В европейских дипломатических кругах считают, что решение по потолку цен на нефть должно быть принято до 5 декабря 2022 года Фото: REUTERS

Идеи Польши по поводу вопроса о введении потолка цен на российскую нефть призваны подать четкий сигнал России, что Евросоюз един. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейского дипломата. По его мнению, решение должно быть принято до 5 декабря 2022 года.

"Настал момент, когда мы должны послать (президенту России) Владимиру Путину четкие сигналы о нашем единстве", - заявил собеседник издания, комментируя идею Варшавы, отмечая, что обсуждения в вопросе лимита цен на российскую нефть все еще идут.

"Этот вопрос должен быть решен задолго до 5 декабря", - полагает дипломат.

Напомним, Польша не согласилась с предложением ввести потолок цен на нефть из России на уровне 65-70 долларов, призвав снизить предельную стоимость более, чем вдвое. В Варшаве полагают, что потолок цен должен быть не выше 30 долларов за баррель.