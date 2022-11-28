Премьер Британии Сунак предложил строить внешнюю политику как Россия и Китай Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак утверждает, что Соединенное Королевство должно планировать свою внешнюю политику на долгосрочную перспективу так, чтобы она соответствовала стратегиям других мировых держав, таких как Россия и Китай. Его слова приводит издание Bloomberg с первого выступления по внешней политике Британии в Лондоне.

"Наши противники и конкуренты планируют на долгосрочную перспективу", - заявил Сунак, призвав к эволюционному скачку во внешнеполитическом подходе.

"Перед лицом этих вызовов «недальновидности» или принятия желаемого за действительное будет недостаточно. Таким образом, мы совершим эволюционный скачок в нашем подходе. Это означает быть сильнее в защите наших ценностей и открытости, от которых зависит наше процветание", - цитирует агентство премьера.

Напомним, премьер-министр Риши Сунак провел в Киеве встречу с президентом Украины Владимром Зеленским. Они обсудили важнейшие вопросы как для двух стран, так и для глобальной безопасности в целом.

Позднее стало известно, что Великобритания планирует в 2023 году продолжить оказывать Украине военную помощь. Не исключено, что объемы этой помощи будут увеличены.

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