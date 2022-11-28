США рассматривают поставку Киеву дешевых снарядов Boeing для ударов по России

Минобороны США обсуждает поставку Украине высокоточных снарядов для "ударов по России" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская корпорация Boeing предложила поставить Украине дешевые снаряды малого диаметра, производящиеся компанией с 2019 года. Как пишет агентство Reuters, инициатива Boeing сейчас рассматривается в Пентагоне.

Том Карако, входящий в руководство Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, заявил, что речь идет о поставке большого объема высокоточных снарядов по низкой цене. При этом не уточняется ни количество, ни стоимость.

Агентство уточняет, что обсуждение поставки снарядов связано со снижением запасов вооружения украинской армии и возможностью наносить удары "в тыл России".

По данным американских журналистов, в случае одобрения инициативы поставки могут начаться весной 2023 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, британский премьер Риши Сунак заявил, что Великобритания планирует в 2023 году продолжить оказание Украине военной помощи. По его словам, не исключено, что объемы этой помощи будут увеличены.

Напомним, большинство стран-участниц НАТО, обещавших всемерную поддержку киевскому режиму, столкнулись с тем, что их военные запасы подходят к концу, и продолжение оказания широкомасштабной помощи Незалежной в ее противостоянии с Россией ставит под угрозу национальную безопасность самих помощников.

Лучшие интервьюеры Радио «Комсомольская правда» беседуют с теми, кому есть что сказать. Подписывайтесь на новые выпуски и слушайте, когда удобно!