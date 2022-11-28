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НовостиПолитика28 ноября 2022 7:56

США рассматривают поставку Киеву дешевых снарядов Boeing для ударов по России

Reuters: США рассматривают поставку Киеву дешевых снарядов Boeing для ударов по России
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Минобороны США обсуждает поставку Украине высокоточных снарядов для "ударов по России"

Минобороны США обсуждает поставку Украине высокоточных снарядов для "ударов по России"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская корпорация Boeing предложила поставить Украине дешевые снаряды малого диаметра, производящиеся компанией с 2019 года. Как пишет агентство Reuters, инициатива Boeing сейчас рассматривается в Пентагоне.

Том Карако, входящий в руководство Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, заявил, что речь идет о поставке большого объема высокоточных снарядов по низкой цене. При этом не уточняется ни количество, ни стоимость.

Агентство уточняет, что обсуждение поставки снарядов связано со снижением запасов вооружения украинской армии и возможностью наносить удары "в тыл России".

По данным американских журналистов, в случае одобрения инициативы поставки могут начаться весной 2023 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, британский премьер Риши Сунак заявил, что Великобритания планирует в 2023 году продолжить оказание Украине военной помощи. По его словам, не исключено, что объемы этой помощи будут увеличены.

Напомним, большинство стран-участниц НАТО, обещавших всемерную поддержку киевскому режиму, столкнулись с тем, что их военные запасы подходят к концу, и продолжение оказания широкомасштабной помощи Незалежной в ее противостоянии с Россией ставит под угрозу национальную безопасность самих помощников.

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