Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 81 доллара за баррель впервые с 11 января 2022 года Фото: REUTERS

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2023 года на лондонской бирже ICE ненадолго опускалась ниже 81 доллара за баррель впервые с 11 января 2022 года, что можно видеть по данным графика торгов. В общем стоимость нефти на мировом рынке упала на 3% в начале торгов утром 28 ноября 2022 года.

По данным биржи на 10:07 по Москве, стоимость Brent снижалась на 3,4%, до 80,86 долларов за баррель. К 10:20 Brent поднялась на уровень 81,49 долларов за баррель, потеряв 2,65% от стоимости на прошлой неделе.

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года снижался на 2,71% - до 74,21 долларов за баррель. Позднее его стоимость упала на 3,2%, до 73,88 доллара.

Напомним, на прошлой неделе также фиксировалось падение цены на нефть. Стоимость нефти марки Brent снизилась в ходе торгов в понедельник, 21 ноября, ниже 84 долларов за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE.