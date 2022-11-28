"Газпром" не снизил прокачку газа в Молдавию через Украину

Поставки российского газа в Молдавию сохранены на прежнем уровне Фото: REUTERS

Российская компания "Газпром" не стала снижать прокачку газа в Молдавию через территорию Украины, так как нарушения по оплате голубого топлива устранены. Об этом говорится в сообщении холдинга в понедельник, 28 ноября 2022 года.

"Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в "Газпроме" получены", - уточнили в пресс-службе компании.

В сообщении также уточняется, что российская сторона оставляет за собой право сократить или полностью прервать поставки в случае новых нарушений по оплате газа.

Как ранее писал сайт KP.RU, специалисты "Газпрома" зафиксировали "оседание" в Украине части российского газа, который предназначался Молдавии в соответствии с контрактами. Об этом сообщили в холдинге, уточнив, что с 28 ноября 2022 года компания начнет сокращать подачу газа через Украину, если транзитный дисбаланс сохранится.

Позднее руководитель "Молдовагаз" Вадим Чебан объяснил, что Молдавия целенаправленно оставила часть газа в сетях Украины, так как он не был использован из-за теплой погоды, а вернуть его для хранения невозможно.