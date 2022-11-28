Прокурор запросил для Тимура Бекмансурова пожизненный срок за вооруженное нападение на вуз в Перми

Государственный обвинитель запросил у суда пожизненное заключение для Тимура Бекмансуров, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете и убившего шесть человек.

Как передает «КП-Пермь», на судебном заседании присутствовали четверо потерпевших, двое из которых получили ранения, двое потеряли своих детей. Как заявил прокурор, Бекмансуров убил людей «из хулиганских побуждений», совершив преступление «цинично и хладнокровно». Гособвинитель отметил, что стрелявший не страдает слабоумием, может осознавать характер своих действий и не подвергался психотравмирующим действиям со стороны близких и одноклассников.

Напомним, в сентябре прошлого года бывший юрист-первокурсник Тимур Бекмансуров пришел в университет в Перми с помповым ружьем, открыв огонь по людям. Его жертвами стали шесть человек, а свыше 20 оказались ранены. Кроме того, 37 человек получили различные травмы, пытаясь в панике убежать от преступника, в том числе даже выпрыгивая из окон аудиторий.