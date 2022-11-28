В России на 28 ноября 2022 года выявлено 5 048 новых случаев заражения коронавирусом Фото: REUTERS

К 28 ноября 2022 года в России выявили 5 048 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Число смертей от ковида составило 50 человек.

Всего с начала распространения коронавируса в России заразилось 21 579 812 человек и умерло от инфекции 391 890 на 28 ноября.

Число случаев выздоровления возросло за сутки на 4 262 против 4 174 днем ранее, до 20 986 290.

При этом госпитализировали 478 заболевших против 661 днем ранее, что говорит о снижении на 27,7%. Число госпитализаций уменьшилось в 43 регионах России, увеличилось в 22 субъектах и еще в 20 ситуация остается неизменной.

Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю увеличилась на 7,04% в 48 субъектах , а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей выросло на 10,2% в 52 регионах.

Тем не менее, политика нулевой терпимости к коронавирусу, столь хорошо зарекомендовавшая себя в Китае во время предыдущих волн пандемии, похоже дала сбой – за последние сутки на территории страны было зафиксировано рекордное число новых случаев заболевания – более 31 тысячи.