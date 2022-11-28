Кличко не исключил частичной эвакуации жителей Киева из-за проблем с электроснабжением

Виталий Кличко Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не исключает сценарий частичной эвакуации жителей Киева из-за ухудшения ситуации с электроснабжением украинской столицы. Его слова приводит "РБК Украина".

"Я не исключаю худшего сценария. Полной эвакуации не будет – возможно, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией, - уточнил Кличко. - Это временный переезд отдельных категорий людей в пригород, туда, где может быть сервис".

На такой случай глава городской администрации призвал население подготовить теплую одежду, запас питьевой воды и еды, которую можно потребить без использования электроники, зарядить внешние аккумуляторы и заранее скачать офлайн-карты.

Напомним, Виталий Кличко признал, что отключения света в Киеве могут продлиться до весны. По его словам, городские власти прилагают максимум усилий для бесперебойной подачи электроэнергии, но зимой нагрузка на энергосистему особенно высока.

Как ранее писал сайт KP.RU, обозреватель Джейми Деттмер заявил, что ночь в Киеве похожа на апокалипсис, так как в городе полностью отсутствует уличное освещение, а свет можно увидеть только в нескольких домах, в которых имеются генераторы.