Врио главы ЛНР Пасечник сообщил об освобождении из украинского плена 23 защитников Луганска Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Из украинского плена освобождены 23 защитника Луганска, сообщил временно исполняющий обязанности главы Луганского народной республики Леонид Пасечник.

«Из украинского плена освобождены и возвращаются домой 23 защитника Луганщины. Уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких. Ребята прошли через многое. Все, как один, отмечают нечеловеческое отношение в украинском плену: моральные унижения, физическое насилие, пытки и избиения», – написал он в Telegram.

Как отметил врио главы ЛНР, всем освобожденным будет предоставлена медицинская помощь и реабилитация. Пасечник призвал Международный комитет Красного Креста обратить внимание на условия содержания в украинских лагерях для военнопленных и многочисленные свидетельства нарушения Киевом Женевских конвенций.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Россия и Украина совершили очередной обмен военнопленными, из украинского плена вернулись 50 российских бойцов.