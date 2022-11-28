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НовостиПолитика28 ноября 2022 9:17

Врио главы ЛНР Пасечник сообщил об освобождении из украинского плена 23 защитников Луганска

Освобожденные заявили о моральных унижениях, пытках и избиениях, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Врио главы ЛНР Пасечник сообщил об освобождении из украинского плена 23 защитников Луганска

Врио главы ЛНР Пасечник сообщил об освобождении из украинского плена 23 защитников Луганска

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Из украинского плена освобождены 23 защитника Луганска, сообщил временно исполняющий обязанности главы Луганского народной республики Леонид Пасечник.

«Из украинского плена освобождены и возвращаются домой 23 защитника Луганщины. Уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких. Ребята прошли через многое. Все, как один, отмечают нечеловеческое отношение в украинском плену: моральные унижения, физическое насилие, пытки и избиения», – написал он в Telegram.

Как отметил врио главы ЛНР, всем освобожденным будет предоставлена медицинская помощь и реабилитация. Пасечник призвал Международный комитет Красного Креста обратить внимание на условия содержания в украинских лагерях для военнопленных и многочисленные свидетельства нарушения Киевом Женевских конвенций.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Россия и Украина совершили очередной обмен военнопленными, из украинского плена вернулись 50 российских бойцов.