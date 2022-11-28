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НовостиПолитика28 ноября 2022 9:40

Кремль сомневается, что Украина примет предложение Ватикана о переговорах с Россией

В сегодняшней ситуации такие площадки не могут быть востребованными Киевом, считает пресс-секретарь президента
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков сомневается, что Украина примет предложение Ватикана о переговорах с Россией

Песков сомневается, что Украина примет предложение Ватикана о переговорах с Россией

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия приветствует предложение Ватикана о посредничестве в переговорах Москвы и Киева, но эта его площадка вряд ли будет востребована Украиной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что целый ряд и зарубежных государственных деятелей, и стран заявляют о готовности предоставить свою площадку. Безусловно, мы приветствуем подобную политическую волю. Но в той ситуации, которую мы де-факто сейчас имеем и де-юре, с украинской стороны такие площадки востребованными быть не могут», – сказал он журналистам.

Напомним, ранее стало известно, что Ватикан готов выступить посредником по установлению диалога между Россией и Украиной.

Как писал сайт KP.RU, кардинал Пьетро Паролин назвал переговоры единственно разумным и конструктивным способом урегулирования разногласий и подчеркнул, что именно такой позиции придерживается Папа Римский Франциск.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил Папу Римского позвонить президенту РФ Владимиру Путину и патриарху Кириллу для урегулирования украинского кризиса.