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НовостиПолитика28 ноября 2022 9:45

Песков опроверг сообщения о планах российских войск покинуть Энергодар

Пресс-секретарь президента РФ призвал не искать каких-то признаков там, где их нет
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков опроверг сообщения о планах российских войск покинуть Энергодар ФОТО: Михаил Метцель/ТАСС

Песков опроверг сообщения о планах российских войск покинуть Энергодар ФОТО: Михаил Метцель/ТАСС

Вооруженные силы России не собираются покидать Энергодар, признаков этого не видно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Напомним, ранее в администрации Энергодара заявили, что слухи о планах России покинуть территорию Запорожской атомной электростанции (АЭС) не соответствуют действительности. Городские власти подчеркнули, что все подобные сообщения являются фейками. Россия ведет работу по созданию резервного источника питания для АЭС, а также по переводу ее сотрудников под юрисдикцию РФ, отметили в администрации.

Как писал сайт KP.RU, Запорожская атомная электростанция вновь отключилась от внешнего энергоснабжения. Об этом официально сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чья миссия в данный момент продолжает свою работу на объекте.