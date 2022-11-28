Песков опроверг сообщения о планах российских войск покинуть Энергодар ФОТО: Михаил Метцель/ТАСС

Вооруженные силы России не собираются покидать Энергодар, признаков этого не видно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Напомним, ранее в администрации Энергодара заявили, что слухи о планах России покинуть территорию Запорожской атомной электростанции (АЭС) не соответствуют действительности. Городские власти подчеркнули, что все подобные сообщения являются фейками. Россия ведет работу по созданию резервного источника питания для АЭС, а также по переводу ее сотрудников под юрисдикцию РФ, отметили в администрации.

Как писал сайт KP.RU, Запорожская атомная электростанция вновь отключилась от внешнего энергоснабжения. Об этом официально сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чья миссия в данный момент продолжает свою работу на объекте.