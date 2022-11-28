Бастрыкин взял под личный контроль расследование резонансных убийств в Приморье

Александр Бастрыкин взял расследования под личный контроль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава центрального аппарата СК России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование двух убийств в Приморье. Они произошли в Кавалеровском и Пожарском районах края, сообщает издание Vostokmedia.com.

Особое внимание главный следователь поручил обратить на резонансный случай в поселке Рудный (Кавалеровский район). Там на придомовой территории нашли останки трех человек, специалисты констатировали насильственную смерть. Силовики регионального Следкома уже завели уголовное дело и даже задержали подозреваемого – им оказался 58-летний хозяин дома, который сейчас помещен в медучреждение. Скоро ему выберут меру пресечения.

Второй инцидент связан с истязанием 12-летнего подростка в Пожарском районе Приморья. Подозреваемой оказалась мать жертвы: следователи полагают, что местная жительница не раз избивала ребенка и угрожала убийством. Уголовное дело уже заведено, да и фигурантку заключили под стражу. Однако еще один не менее печальный факт в том, что у подозреваемой остались еще два ребенка. Их под свое крыло забрали органы опеки.