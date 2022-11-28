Друг Градского назвал истинную причину его смерти Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Художник Никас Сафронов много лет дружил с Александром Градским. С композитором их связывало очень многое и после его смерти художник часто вспоминает близкого человека.

В молодости они вместе развлекались тем, что ходили по Арбату и знакомились с девушками, или спорили у кого больше возьмут автографов.

-Александр был высоким ценителем женской красоты, - делится Никас Сафронов с сайтом mk.ru.

Со временем его талант стал приносить большие деньги и про заработки композитора до сих пор ходят легенды. Якобы гонорары он брал исключительно наличными, а деньги хранил в диване.

Говоря про отношения Градского к деньгам, художник отмечает, что он никогда не ставил их во главу угла.

- При этом цену деньгам он, конечно, знал. У него была квартира в центре Москвы, в двух шагах от Тверской. В которую он вложил огромные деньги на ремонт, - делится Сафронов.

Сегодня, говоря о смерти друга, художник уверен, что он мог еще пожить, если бы меньше нервничал. Градский был впечатлительным человеком и близко к сердцу принимал все личные трагедии. Сказалась и полнота.

- В нем было под 200 килограммов. При этом я не скажу, что он много ел: просто физиология такая, обмен веществ, - заключил художник.