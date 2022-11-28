В Испании назвали роковой ошибкой решение ЕС признать Россию "спонсором терроризма"

Евросоюз совершил роковую ошибку, признав Россию "спонсором терроризма" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение Европарламента признать Россию "страной — спонсором терроризма" стало роковой ошибкой. Об этом пишет испанская газета Publico.

Обозреватель Хуан Торрес Лопес назвал такой шаг "трусливым и циничным". По его оценке, подобные действия не имеют никакой практической ценности, но при этом дискредитируют Европу как игрока, способного внести вклад в мирное урегулирование конфликта на Украине.

В публикации говорится, что даже Соединенные Штаты не пошли на подобный шаг, так как понимали "последствия выбора и его практическую бесполезность".

"Попытки Европы изолировать Москву предполагают большие экономические издержки, что делает ее более зависимой от США, легче переносится Россией и наносит больше вреда Украине", - заключил Лопес.

Как ранее писал сайт KP.RU, Европейский парламент принял резолюцию о признании России "государством — спонсором терроризма" из-за специальной военной операции на Украине. За это решение проголосовали 494 депутата, против оказались 58, 44 - воздержались.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов прокомментировал соответствующее решение Европарламента. По его словам, оно является нагнетанием напряженности, но никаких реальных действий за этим шагом не последует.