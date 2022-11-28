Путин заявил о намерении России переориентировать экспорт и импорт на новые рынки Фото: REUTERS

Россия планирует переориентировать свой экспорт и импорт на новые рынки, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Особое внимание уделяется развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры, снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам. Это особенно актуально сейчас, когда международная торговля находится в кризисе. С учетом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки», – сказал он на форуме межрегионального сотрудничества с Казахстаном.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России сообщил, что до 90% российского продовольствия идет в страны Азии, Африки и Латинской Америки. Также Путин заявил о необратимых транформациях в мировой политике и экономике. Он отметил, что «все более отчетливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе навязываемых извне правил, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и устава ООН».