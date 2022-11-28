Путин наградил орденом "За военные заслуги" создателя пистолета Лебедева

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За военные заслуги" создателя линейки пистолетов Лебедева, ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода Дмитрия Лебедева. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Калашников" в понедельник, 28 ноября 2022 года.

"Дмитрий Лебедев награжден орденом за заслуги в разработке, производстве и введении в эксплуатацию современной военной техники и вооружения, укрепление обороноспособности страны и многолетний добросовестный труд", - говорится в сообщении.

Напомним, пистолет Лебедева (ПЛК) производится на предприятиях "Калашникова". В передней части толщина пистолета составляет 21 мм, в районе рукоятки - 28 мм. Это наилучшие показатели по компактности в своем классе. Схожие были только у ТТ. Пистолет Лебедева интересен тем, что на него можно установить различные прицелы, фонари.

Пули можно будет выбирать в соответствие с поставленными задачами: со стальным или свинцовым сердечником, повышенной пробиваемости, с трассирующей пулей, с пулей, которая имеет пониженную рикошетируемую способность.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский журнал The National Interest осыпал щедрыми комплиментами новый российский пистолет Лебедева - ПЛ-15. Специалисты издания назвали это оружие "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова (ПМ).

По их словам, ПЛ-15 объединяет лучшие качества российских и зарубежных пистолетов - автоматика с использованием инерции отдачи затвора, сцепленного со стволом, а также ударно-спусковой механизм двойного действия. Еще одним преимуществом нового российского пистолета американцы считают его небольшие габариты, малый вес и длительное использование - он рассчитан на 10 тысяч выстрелов, а ПМ - почти в два раза меньше.