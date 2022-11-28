Песков заявил, что не видел открытое письмо матерей призывников с требованием прекратить СВО

Пресс-секретарь также подчеркнул, что оценить шаг активисток не представляется возможным, так как он не видел письма Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать открытое письмо активистов с требованием о прекратить специальную военную операцию в Украине (СВО) и отвода российских войск.

"Я, к сожалению, не видел, поэтому не могу прокомментировать. Я, честно говоря, не знаю, что это за организация, поэтому ничего не могу сказать", - заявил Песков, отвечая на вопрос ТАСС, как в Кремле относятся к такому открытому письму и петиции организации "Феминистское антивоенное сопротивление".

Пресс-секретарь также подчеркнул, что оценить этот шаг не представляется возможным, потому что он не знает текст петиции и и "не понимает, что они имеют в виду".

"Я не читал, поэтому, не читая это, комментировать было бы неправильно", - сказал он.

Тем временем организация разместила петицию на соответствующем портале. Она адресована представителям Совета Федерации от 27 ноября 2022 года.

"Эту петицию мы адресуем 27 ноября, в День матери, председателю Комитета по социальной политике Совета Федерации Святенко Инне Юрьевне, председателю комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Останиной Нине Александровне и членам этих комитетов, чей долг – забота о социальном благополучии семей, женщин и детей в России", - говорится в петиции. Активистки поставили цель набрать 5 тысяч подписей, что бы заинтересовать локальные медиа.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия добьется поставленных целей и задач в рамках спецоперации в Украине. Такое утверждение он сделал во время встречи с матерями участников СВО.

Вместе с тем, на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к мирным переговорам с Россией и озвучил "формулу мира", согласно которой он называет обязательными условиями восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий и другие.