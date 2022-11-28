Тюмень украсят новогодними гирляндами на полмиллиона рублей

В Тюмени началась подготовка к Новому году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тюмени началась подготовка к Новому году. В городе появятся «Перо Жар-птицы», «Конек-Горбунок», Рыба-Кит» и другие новогодние инсталляции. Тендер на 566 тысяч рублей уже опубликовали на портале госзакупок.

Подрядная организация проведет ревизию, ремонт, установку и подключение световых конструкций «Новогодний Сюрприз», «Подарки», «Сказочный дом», «Рыба-кит», «Перо Жар-птицы», «Конек-Горбунок», «Белки», а также заменит 235 светодиодных модулей и 55 гирлянд.

В ходе работы будет отремонтирован металлический каркас при помощи электродуговой сварки. Метллические элементы каркаса будут покрыты антикоррозийным грунтом по металлу. Грунтованные поверхности будут покрыты краской, устойчивой к воздействию низких температур и осадков. Все элементы конструкции очистят от грязи и пыли, - говорится в технической документации к лоту.

Гарантия на все эти работы будет действовать до конца февраля 2023 года. Заявки на участие в тендере будут принимать до 2 декабря 2022 года. А победителя аукциона выявят 5 декабря 2022 года, пишет NashGorod.ru.

В эти дни в Тюмени устанавливают главную елку города. Каркас для важнейшего атрибута праздника ставят на площади 400-летия. В этом году горожане будут водить хороводы вокруг той же самой елки, что и в прошлом году. Состояние конструкции, приобретенной еще в 2018 году, позволяет использовать её и сейчас.