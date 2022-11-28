Бэтмобиль из фильма "Бэтмен Возвращается" продают за 1,5 млн долларов

Бэтмобиль. Фото: Classic Auto Mall

Бэтмобиль из фильмов Тима Бертона "Бэтмен" (1989) и "Бэтмен Возвращается" (1992) продается в Соединенных Штатах за 1,5 млн долларов. Объявление о продаже размещено на сайте американского автосалона Classic Auto Mall.

В объявлении говорится, что автомобиль был официальным реквизитом кинокомпании Warner Brothers при съемках указанных фильмов про супергероя из города Готэм, после чего был продан коллекционерам.

Владелец утверждает, что бэтмобиль на ходу. Правда его максимальная скорость не превысит 50 км/ч, а батареи, используемые для движения, не заряжались с 1993 года.

В объявлении также говорится, что на машине установлен работающий огнемет, который после съемок во избежание пожаров ни разу не использовался.

Увидеть своими глазами бэтмобиль можно в Моргантауне (штат Пенсильвания), в выставочном зале автосалона Classic Auto Mall.