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НовостиПолитика28 ноября 2022 11:21

Путин назвал особым визит Токаева в Россию после переизбрания президентом Казахстана

Приезд казахстанского лидер подчеркивает особый характер отношений Москвы и Астаны, считает российский президент
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин назвал особым визит Токаева в Россию после переизбрания президентом Казахстана

Путин назвал особым визит Токаева в Россию после переизбрания президентом Казахстана

Фото: REUTERS

Первый после переизбрания президентом Казахстана зарубежный визит Касыма-Жомарта Токаева имеет особое значение, заявил российский лидер Владимир Путин, комментируя приезд коллеги в Москву.

«Сегодняшний визит имеет особое значение: это первый визит после переизбрания Касым-Жомарта Кемелевича президентом Казахстана – в этом смысле он имеет знаковое значение, подчеркивает особый характер наших отношений», – сказал президент России на встрече с Токаевым.

Как заверил глава российского государства, Москва высоко ценит, что президент Казахстана нанес первый зарубежный визит после переизбрания президентом именно в Россию. Токаев в свою очередь выразил признательность за поздравления Путина в связи с переизбранием на пост президента Казахстана. Он отметил, что его первый зарубежный визит имеет глубокое политическое значение и определенный символизм.

Как писал сайт KP.RU, Токаев одержал победу на прошедших 20 ноября 2022 президентских выборах в Казахстане, получив 81,31% голосов избирателей.