Ангелина Вовк заявила, что Галкин* должен занять свое место на фронте Фото: REUTERS

Бывшая ведущая "Спокойной ночи, малыши" Ангелина Вовк заявила, что если российский артист Максим Галкин*, который внесен в реестр физлиц-иноагентов, выступает против спецоперации СВО в Украине, "пусть идет на фронт на стороне ВСУ". Об этом она заявила в интервью Вячеславу Манучарову для его YouTube-канала "Эмпатия Манучи".

"Если ты против, пойди на фронт, на украинскую сторону, возьми в руки оружие, сражайся. Нет, ты скрылся и начинаешь денежки опять зарабатывать", - выразила свое мнение телеведущая.

Помимо Галкина*, Вовк вспомнила и его жену Аллу Пугачеву, которая, по ее мнению, "думает только о себе".

Напомним, ранее российская певица Алла Пугачева просит признать ее иностранным агентом вслед за мужем - юмористом и шоуменом Максимом Галкиным*.

"я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания", - такими словами сопроводила свою просьбу Алла Борисовна в соцсетях.

*признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом.