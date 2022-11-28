Хабаровский край вошел в ТОП-20 инновационных регионов

Губернатор подчеркнул, что инвестиционный портал имеет высшую оценку в рамках нацрейтинга. Фото: правительство Хабаровского края

Заседания оперштаба уже стали эффективным инструментом губернаторского контроля за положением дел в стратегических отраслях. Глава региона регулярно заслушивает отчеты о текущей ситуации в промышленности, социальной сфере, а сегодня, на очередном заседании были плотно затронуты вопросы стабильности экономики и притока инвестиций.

Работой по увеличению инвестиционных вложений в регион занимается профильное ведомство - Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края. Руководитель агентства Андрей Дымченко в ходе доклада рассказал, что свои плоды уже дает запущенная флагманская инициатива «Новый инвестиционный цикл», в рамках которой семь проектов на общую сумму более 26 миллиардов рублей уже были приняты на сопровождение в правительство края с начала 2022 года по принципу «одного окна». Вдобавок к этому, на этапе проработки находятся еще 15 инициатив почти на 70 миллиардов рублей.

Положительная динамика, демонстрируемая АПИРИ, была отмечена и губернатором.

- АПИРИ выступает и как «якорный» элемент внедрения Регионального инвестиционного стандарта. Это «одно окно» для инвесторов и инновационных компаний. Отдельно отмечу, что инвестиционный портал края в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах имеет оценку «А», то есть высшую, - пояснил Михаил Дегтярев.

Агентство продолжает работу по оказанию помощи инвесторам в цифровом формате. Так, уже функционируют сервисы «Решить проблему за 10 дней», «Предложить проект», а также «Госпартнер», который был по достоинству оценен на форуме «Сильные идеи для нового времени», оказавшись в топ-100 идей со всей России.

Поддержка действующих и запускающихся предприятий оказывается всеми возможными способами. Это и адресное сопровождение инвестпроектов, и режим «одного окна» для бизнеса, и помощь в подаче заявок на гранты, благодаря чему треть всех поданных от региона заявок получили поддержку на федеральном уровне, а бизнесмены получили более 50 миллионов рублей на реализацию инновационных проектов.

По итогам 2021 года Хабаровский край обосновался в двадцатке лучших среди инновационно развитых субъектов России, заняв 17 место. Однако, технологический потенциал региона позволяет продолжить продвижение в рейтинге, поэтому губернатор подчеркнул, что необходимо и дальше делать упор на поддержке и развитии проектов малых инновационных компаний.