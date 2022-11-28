Дмитрий Медведев: Марьяж США и Европы способен завершиться грязным скандалом

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отношения Соединённых Штатов и Европы рискует завершиться скандалом и в результате привести к разделу "совместно нажитого имущества".

- Похоже, марьяж США и Европы имеет все шансы завершиться грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества. Причина – явная экономическая неверность, а порой и демонстративный отказ от выполнения "супружеского долга", - написал он в посте в своем телеграм-канале.

Политик также отметил, что "альфа-самец Пиндостан несмотря на все свои клятвы в верности, любви до гроба и глумливые обещания ... нагло врал своей постылой Европе".

Медведев считает, что американская сторона не намерена делиться прибылью, наоборот - "отнимает у престарелого партнёра последнее и присваивает себе без малейших колебаний". Кроме того, из-за санкционной войны, объявленной России, европейские компании видят для себя всё меньше возможностей нормально работать в собственных странах, указал зампред Совбеза.

- Российский рынок закрыт. Китайский рынок наглухо забит своими товарами. А вот Америка ждёт подгулявшие европейские компании, улыбаясь всеми своими 32 белыми имплантами и распахнув широкие объятия, в которых сегодня размяк и нежится бизнес Старого Света, - подытожил Медведев.

Ранее сайт KP.RU писал, что Медведев призвал Запад признать свои ошибки и покаяться в собственной глупости. Политик выразил надежду, что у западных стран хватит смелости на этот шаг. Хотя "надежда слабая", но она есть, заверил зампред Совбеза России.