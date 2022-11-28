Мэр Ульяновска Дмитрий Вавилин подал в отставку ради работы в ОПК

Мэр Ульяновска Дмитрий Вавилин подал в отставку Фото: пресс-служба администрации Ульяновска

Глава Ульяновска Дмитрий Вавилин заявил об уходе в отставку ради работы в оборонно-промышленном комплексе.

«К такому решению я пришел не в одночасье. 24 февраля, безусловно, стало ключевым днем в истории не только России, но и всего мира. Сегодня в условиях дефицита инженерных кадров намерен помогать государству именно в развитии промышленного комплекса. Уверен, что на новом месте работы смогу принести пользу государству в это непростое время», – передает его словам «КП-Ульяновск».

В тоже время отмечается, что Вавилин решил уйти с поста мэра города, чтобы больше времени проводить с семьей. О его уходе стало известно еще несколько недель назад, сказано в сообщении.

Дмитрий Вавилин занимал пост мэра Ульяновска с 21 июня 2021 года. В 2016-2021 годах был министром промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области. Является действительным государственным советником Ульяновской области I класса.