Власти Норвегии выделят 2 млрд крон для закупки газа для Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норвежские власти подписали соглашение о выделении двух миллиардов крон на закупку газа для Украины этой зимой и одного миллиарда на ремонт объектов инфраструктуры электроснабжения, об этом сообщается на сайте правительства Норвегии.

В сообщении говорится, что глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт находится с визитом в Киеве.

«С собой в Киев министр иностранных дел привезла недавно подписанное соглашение о поддержке Норвегии в размере 2 миллиардов норвежских крон на покупку газа, чтобы помочь Украине пережить зиму. Кроме того, 1 миллиард норвежских крон направят на ремонт электроснабжения и другой важной инфраструктуры», - отмечается в заявлении.

В МИД страны отмечают, что покупка газа за счет средств Норвегии является одним из элементов более широкого пакета мер по восстановлению энергетической ситуации на Украине.

Глава МИД Хюитфельдт заявила, что «без электричества люди на Украине остаются без доступа к медицинскому обслуживанию и больницам, что грозит серьезными последствиями».

Как сообщал сайт KP.RU, на Украине из-за постоянных отключений электричества возникли проблемы с производством хлеба. Как заявлял представитель Всеукраинской ассоциации пекарей, организация полноценной работы хлебозавода на генераторах технически невозможна.

Ранее украинские власти сообщали о возможных аварийных отключениях из-за наступления холодной погоды.