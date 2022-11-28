Адвокат Саакашвили сообщил, что в анализах бывшего президента Грузии обнаружен мышьяк Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Результаты медицинских анализов бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме, показали наличие в его организме мышьяка. Об этом сообщил адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе.

По словам юриста, еще ожидаются результаты анализов ногтей политика.

- Мы пока не получали анализов ногтей, они придут сегодня, но по телефону выяснилось, что в результате исследования было выявлено еще одно (отравляющее) вещество - мышьяк, - цитирует Хачапуридзе телеканал Мtavari.

Незадолго до этого заявления стороны защиты Саакашвили сообщалось, что анализы показали наличие в организме политика следы трех тяжелых металлов. По словам врача и главы неправительственной организации "Эмпатия" Мариам Джишкариани, он подвергся пыткам и нечеловеческому обращению. Кроме того, она не исключила попытку его отравления.

А ранее сайт KP.RU писал, что в начале ноября этого года у бывшего президента Грузии предположительно диагностировали туберкулез и деменцию.