МИД РФ вызвал посла Норвегии из-за ареста россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел России вызвало посла Норвегии в Москве Роберта Квиле в связи с арестами российских граждан в королевстве, сообщили в ведомстве.

«В связи с имевшими место в последние месяцы задержаниями и судебными процессами в отношении российских граждан по обвинению якобы в противозаконном использовании беспилотных летательных аппаратов в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Роберт Квиле», – сказано на сайте МИД РФ.

Дипломату было заявлено о недопустимости арестов россиян и о том, что приговоры в их политически мотивированы и не имеют ничего общего с принципами справедливого и непредвзятого правосудия. Как отмечается в сообщении, Москва призвала Осло отказаться ль преследования граждан России по признаку национальной принадлежности.

Напомним в октябре 2022 гражданина России задержали в Норвегии за то, что он управлял беспилотным летательным аппаратом в районе Шпицбергена. Позже в норвежской провинции Нурланн местные полицейские задержали двух россиян за съемку военных объектов.