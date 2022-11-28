В Киеве в режиме аварийного отключения находится 55% абонентов Фото: REUTERS

По данным городской военной администрации, размещенным в Telegram-канале, в Киеве в режиме аварийных отключений находятся 55% потребителей.

«В Киеве продолжают восстанавливать электроснабжение. В режиме аварийных отключений находятся 55% абонентов столицы. В энергосистеме продолжаются ремонтные работы», - говорится в заявлении.

При этом власти отмечают, что максимальная продолжительность каждого отключения должна составлять не более пяти часов.

Как писал сайт KP.RU, 28 ноября 2022 года на всей территории Украины начались аварийные отключения электроэнергии. Причиной перебоев являются аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. При этом дефицит мощности составляет 27%. Как отмечается, нехватка будет нарастать из-за увеличения потребления на фоне ухудшающихся погодных условий.

Как ранее сообщал глава «Укрэнерго» Кудрицкий, на Украине почти не осталось тепловых и гидроэлектростанций, которые бы не имели каких-либо повреждений.