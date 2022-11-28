Росгвардия сорвала попытки ВСУ переправиться на левый берег Днепра Фото: пресс-служба Росгвардии

Бойцы Федеральной службы войск национальной гвардии России сорвали попытку Вооруженных сил Украины переправиться на левый берег Днепра, рассказали в ведомстве.

«Росгвардейцы нанесли огневое поражение по десяти пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, уничтожили склады с боеприпасами и стоянки для лодок, которые противник намеревался использовать для переправы на левый берег Днепра и Каховского водохранилища», – сказано на сайте Росгвардии.

Как отметили в ведомстве, артиллерия подавила более 120 целей и пресекла деятельность двух операторов беспилотных летательных аппаратов.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские войска уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся попасть на левый берег Днепра. Диверсионная группа ВСУ была ликвидирована в районе населенного пункта Днепровское в Херсонской области.

Лучшие интервьюеры Радио «Комсомольская правда» беседуют с теми, кому есть что сказать. Подписывайтесь на новые выпуски и слушайте, когда удобно!