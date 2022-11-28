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НовостиПолитика28 ноября 2022 13:10

Росгвардия сорвала попытки ВСУ переправиться на левый берег Днепра

За неделю артиллерия ведомства подавила более 120 целей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Росгвардия сорвала попытки ВСУ переправиться на левый берег Днепра Фото: пресс-служба Росгвардии

Росгвардия сорвала попытки ВСУ переправиться на левый берег Днепра Фото: пресс-служба Росгвардии

Бойцы Федеральной службы войск национальной гвардии России сорвали попытку Вооруженных сил Украины переправиться на левый берег Днепра, рассказали в ведомстве.

«Росгвардейцы нанесли огневое поражение по десяти пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, уничтожили склады с боеприпасами и стоянки для лодок, которые противник намеревался использовать для переправы на левый берег Днепра и Каховского водохранилища», – сказано на сайте Росгвардии.

Как отметили в ведомстве, артиллерия подавила более 120 целей и пресекла деятельность двух операторов беспилотных летательных аппаратов.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские войска уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся попасть на левый берег Днепра. Диверсионная группа ВСУ была ликвидирована в районе населенного пункта Днепровское в Херсонской области.

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