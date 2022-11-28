Греция не согласна с предложенным Еврокомиссией потолком цен на газ из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Греции не согласны с предложенным Еврокомиссией потолком цен на природный газ из России в 275 евро за МВт/ч, страна продолжит добиваться разработки новой инициативы, об этом сообщил на брифинге официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому.

«Греческая сторона четко изложила свою позицию в том, что касается европейского вмешательства и потолка цен. Ясно, что предложение Еврокомиссии об установлении потолка цены в 275 евро нас не устраивает и не служит ни заявленным целям, ни амбициям европейских граждан. Мы продолжим с другими странами оказывать давление с целью подготовить предложение, которое будет иметь результат», - пояснил Иконому.

По заявлению чиновника, правительство страны вне зависимости от решения ЕС имеет конкретный план поддержки общества, и греки платят за энергию намного меньше среднего европейского уровня.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее переговоры стран Европейского союза о введении потолка цен на российскую нефть зашли в тупик. Греция, Кипр и Мальта, имеющие крупные судоходные компании, призывают ввести достаточно высокий потолок, чтобы можно было торговать нефтью из России.

Россия неоднократно заявляла, что не намерена поставлять ресурсы в страны, поддержавшие лимит цен на энергоносители.