Интерес россиян к «Черной пятнице» вырос в три раза — МегаФон

Эта распродажа остается самой популярной в стране. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Распродажи – женская территория? Да, но тенденция меняется. Эксперты обратили внимание, что распродажами все больше интересуются мужчины. По данным «МегаФона», за год их доля среди участников «Черной пятницы» выросла с 30 до 40%. Причем, интерес россиян к традиционным распродажам в целом также увеличился: , мобильный интернет-трафик в крупнейших маркетплейсах и онлайн-магазинах в период акции был в 3,3 раза выше по сравнению с акцией в 2021 году.

Число покупателей выросло по сравнению с прошлым годом и также увеличилось в 3 раза. Таким образом «Черная пятница» продолжает оставаться самой популярной распродажей в стране: в этом году - мобильный трафик на 10% опередил результат Дня шопинга 11 ноября.

Немного расскажем о предпочтениях: рейтинг популярных товаров возглавили одежда и обувь, которыми интересовались треть россиян, совершающих покупки. На втором месте оказались книги (27%), далее следуют ювелирные украшения ( 21%). Мужчины больше интересовались техникой и электроникой, а женщины – одеждой и обувью.

Как отмечается в сообщении оператора, в интернет-магазине МегаФона во время акции также зафиксирован высокий рост спроса на товары. Общее количество заказов увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом. При этом более 50% всех покупок составили смартфоны, 18% — аксессуары и 7% — беспроводные наушники.