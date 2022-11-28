Британцев предупредили об опасности: "зверь с Востока" на подходе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Великобританию из России надвигается холодный фронт, который, как ожидают синоптики, приведет к рекордным снегопадам. Об этом в статье для издания Daily Star пишет обозреватель Мег Джорш.

- Британцев предупредили, чтобы они достали свои большие пальто ... зима со "зверем с Востока" на подходе, - пишет автор.

Согласно данным метеорологов, есть риски, что непогода и рекордных холод "застигнет врасплох миллионы". Также сотрудник Британской метеослужбы Джим Дейл рассказал изданию, что влажная погода в стране сменится на "что-то гораздо более холодное". По его словам, в декабре этого года стоит готовиться к усилению морозной погоды по всей Европе.

- "Зверь" открыл свои глаза, - предупреждает Дейл.

Ранее сообщалось, что в Германии каждый второй житель боится замерзнуть зимой. Таковы результаты опроса, проведенного INSA. Граждан ФРГ пугает, что из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе они не смогут обогреть свои жилища в холодный сезон.

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