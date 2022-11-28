МИД Армении сообщил о получении от Азербайджана предложения по мирному договору Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армения получила от Азербайджана предложения о проекте мирного соглашения, сообщил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

«Мы представили Азербайджану свои предложения по урегулированию отношений или проекту мирного договора и только вчера получили их ответы. Так что обсуждения продолжаются. Посреднические усилия наших международных партнеров также могут сыграть важную роль в этом процессе», – сказал он в интервью «Арменпресс».

Ереван готов организовать встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Франции Эмманюэля Макрона, отметил дипломат. По мнению главы МИД Армении состоявшиеся в Праге переговоры были продуктивными и важными для процесса нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Напомним, ранее Пашинян говорил, что власти Армении готовы установить с Азербайджаном межгосударственные отношения на основе предложенных Россией принципов.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, что созданы условия для дальнейшего урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном.